الأمم المتحدة: الأسد يرتكب فظاعات في الغوطة ويستخدم جميع الأسلحة المحرمة

قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن "فظاعات" تحدث في غوطة دمشق الشرقية على خلفية مقتل 37 مدنياً حرقاً في هجوم للنظام السوري وداعميه على ملجأ في بلدة عربين.

جاء ذلك على لسان "ينس لايركه"، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن طائرات حربية قصفت ملجأ يختبئ فيه مدنيون في "عربين" بالقنابل الحارقة (النابالم).

وقال إن القصف أسفر عن مقتل 37 مدنياً حرقاً أغلبهم نساء وأطفال، وفقاً للبيانات الأولية.

المتحدث الأممي، أشار في مؤتمره إلى أن "المكتب يتلقى بشكل متكرر في الآونة الأخيرة معلومات حول استخدام جميع أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا خلال الهجمات على المدنيين في الغوطة الشرقية".

وردّا على سؤال حول المعطيات التي يملكها المكتب عن مجزرة "عربين"، قال "لايركه"، إن الأمم المتحدة "لا تستطيع التأكد من المعلومة لعدم امتلاكها إذن الوصول إلى المنطقة المحاصرة".

وأضاف: "ليس لدينا سبب للتفكير بعدم صحة المعلومات التي تصلنا بشأن الحادثة، فهناك أشياء فظيعة تحدث في الغوطة الشرقية، ولكن لا نملك قدرة الذهاب إلى المنطقة لرؤية ذلك".