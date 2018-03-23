مقتل 37 مدنياً حرقا في هجوم للنظام السوري على ملجأ في الغوطة الشرقية

قتل 37 مدنيا حرقاً في هجوم شنه نظام الأسد وداعميه على ملجأ في الغوطة الشرقية.

وأفادت فرق الدفاع المدني بالغوطة الشرقية (الخوذ البيضاء) عبر حسابها بموقع تويتر أن 37 مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء لقوا مصرعهم حرقاً، إثر قصف قامت طائرات حربية استهدف بالقنابل الحارقة (النابالم) ملجأ يختبئ به المدنيون في بلدة عربين بالغوطة الشرقية.

وأشارت فرق الدفاع المدني إلى أن المدنيين لا يتمكنون الخروج من الملاجئ بسبب شدة الغارات الجوية للنظام وروسيا على المنطقة.

وتتعرّض الغوطة، التي يقطنها نحو 400 ألف مدني، منذ أسابيع لحملة عسكرية تعتبر الأشرس من قبل النظام السوري وداعميه، أدّت إلى مقتل وجرح مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء.



وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع، في 24 فبراير/شباط الماضي، بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، ورفع الحصار المفروض على الغوطة الشرقية منذ سنوات، غير أن النظام السوري لم يلتزم بالقرار.



وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، في 26 من الشهر نفسه، "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية، لمدة 5 ساعات يومياً فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.



والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة في 2017.