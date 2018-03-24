العراق.. ميثاق شرف لضمان نزاهة الانتخابات برعاية أممية

وقّع قادة الكتل السياسية في العراق لأول مرة على ميثاق شرف برعاية الأمم المتحدة، ويقضي بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي القوى السياسية لضمان نزاهة الانتخابات المقررة 12 أيار/مايو المقبل.

ويتضمن ميثاق الشرف الذي اطلعت عليه الأناضول، 24 بنداً ، تتعلق بـالمبادئ العامة، والمؤسسات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومفوضية الانتخابات، ومرحلة ما بعد الانتخابات، وآليات تطبيق الميثاق.

وركز الميثاق الذي رعته الأمم المتحدة على "احترام وتعزيز حقوق الجميع الديمقراطية في التنافس الشريف والحر، وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين وأعضاء الأحزاب السياسية المتنافسة، والعمل بحرية في الفضاء الوطني والمحلي للترويج إلى برامجهم الانتخابية والتعددية الحزبية".

وتضمن الميثاق "إدانة أي خطاب طائفي أو عرقي يستهدف أياً من مكونات الشعب العراقي، ومحاسبة أي جهة تقوم بذلك وفق القانون، والعمل على تبني الخطاب المعتدل بعيداً من التشنج والحقن الطائفي وتعزيز التسامح".

كما نص على "تحريم الاحتراب واللجوء للعنف السياسي، ومنع التهديد المباشر أو المبطن بين المتنافسين في الانتخابات".

وألزم الميثاق الحكومة الاتحادية بـ"اتخاذ الإجراءات كافة لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع من دون قيود وتوفير الحماية الأمنية لهم، وتحييد الملف الأمني باعتباره ملف دولة، وعدم استخدامه لأغراض انتخابية".

وأفرد الميثاق جزءا لمرحلة ما بعد الانتخابات، والالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة والممارسة الديمقراطية والقبول بنتائج الانتخابات بعد إقرارها رسمياً .. والالتزام بالأطر الزمنية الدستورية في تداول السلطة".

وأوكلت مهمة تطبيق بنود الميثاق الى لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلي الكيانات الموقعة على هذا الميثاق، وبمشاركة ممثل عن المفوضية العليا المستقلة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).