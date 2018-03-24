"القسّام" تعلن إجراء مناورات "دفاعية" في قطاع غزة الأحد

أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، اليوم السبت، أنها تنوي إجراء مناورات "دفاعية" في قطاع غزة، غداً الأحد.

وقال بيان صادر عن الكتائب: "تعلن كتائب القسام عن إجراء مناورات دفاعية يوم غد الأحد، تحت مسمى مناورات الصمود والتحدي".

وأضاف البيان "تلك مناورات مخطط لها مسبقاً، وسيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية".

يذكر أن حركة حماس تسيطر على قطاع غزة منذ 15 حزيران/ يونيو 2007، بعد مواجهات مسلحة مع قوات السلطة الفلسطينية، عقب وقت قصير من فوز الحركة في الانتخابات التشريعية.