الكشف عن مقبرة جماعية في عفرين تضم جثثاً لعناصر من الجيش الحر

عُثر، أمس الجمعة، على مقبرة جماعية في منطقة عفرين، يُعتقد أنها تضم جثامين لعناصر من "الجيش السوري الحر" قام تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بتصفيتهم في كمين بمنطقة عين دقنة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016.

وعثر "السوري الحر" على المقبرة الجماعية في منطقة كمروك قرب سد ميدانكي شمال عفرين، تضم العديد من الجثث.

ورجحت المصادر أن المقبرة تضم جثث مقاتلي فصيل "جيش السنة" التابع لـ"الجيش السوري الحر"، مشيرة إلى أنه تتم عملية التأكد من هوية الجثث.

وكان تنظيم "ي ب ك" الإرهابي قد عرض جثث قرابة ستين عناصر الجيش السوري الحر الذين قتلهم في كمين عين دقنة، وذلك على شاحنة نقل سيرها في شوارع مدينة عفرين.