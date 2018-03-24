انفجار سيارة مفخخة في أحد شوارع الإسكندرية وأنباء عن خسائر بشرية

قالت وسائل إعلام محلية مصرية، ظهر اليوم السبت، إن سيارة انفجرت في أحد مناطق الإسكندرية شمالي البلاد.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هناك خسائر وقعت جراء الانفجار لم تحددها على الفور، وسط أنباء عن سقوط قتيل.

ويأتي الانفجار وسط انحسار كبير تشهده مصر في العمليات الإرهابية خلال الشهور الأخيرة، وسط استمرار عملية عسكرية شاملة على مستوى البلاد، انطلقت منذ 9 فبراير/ شباط الماضي.

وينطلق يوم الاثنين اقتراع المصريين في الداخل بالانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول تفاصيل الانفجار حتى الساعة 10:30 ت.غ.