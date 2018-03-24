فصائل بالحراك الجنوبي اليمني تتهم التحالف العربي بممارسة "سياسة التجويع"

اتهمت قوى وفصائل بالحراك الجنوبي اليمني التحالف العربي بقيادة السعودية بممارسة ما وصفتها بـ"سياسة التجويع"، في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات الجنوبية الأخرى.

جاء ذلك في بيان لفصائل بالحراك تطالب بفصل جنوب اليمن عن شماله، صدر السبت، عقب لقاء تشاوري بمدينة كريتر التابعة لمحافظة عدن، حضره أكثر من 15 فصيلا ومكونا سياسيا من الحراك الجنوبي.

وقالت الفصائل في البيان: "نرفض سياسة التجويع الممنهج الذي تقوم به دول التحالف العربي، في العاصمة اليمنية المؤقتة للبلاد وباقي المحافظات الجنوبية".

واعتبرت ما تقوم به بعض دول التحالف "يرقى إلى حروب الإبادة الجماعية، من خلال سياسة التحكم بمصادر الحياة، ومنع دخول المرتبات وغيرها من الاحتياجات الضرورية للمواطنين" في عدن.

وفي مطلع فبراير/ شباط الماضي، طالب البنك الأهلي اليمني (حكومي)، في وثيقة رسمية، دولة الإمارات (ثاني أكبر قوة في التحالف)، بالإفراج عن شحنة أموال "محتجزة في ميناء عدن"، تمت طباعتها في روسيا، وهي مخصصة لدفع رواتب موظفين متوقفة منذ أشهر بالمحافظات الجنوبية.

والفصائل التي اجتمعت اليوم، (من بينها المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، الهيئة الشعبية الجنوبية، اتحاد شباب الجنوب)، هي على خلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يقول إعلام محلي يمني، إنه مدعوم من الإمارات.

وتتزعم الإمارات قوات التحالف في المحافظات الجنوبية، وعقب تحرير تلك المحافظات، أنشأت ما تسمى بـ"قوات الحزام الأمني" في عدن، وهي خليط من عسكريين جنوبيين، غالبيتهم ينحدرون من جماعات سلفية، ومقاتلين طامحين بانفصال جنوب اليمن عن شماله.