إصابة 13 مدنيًا بتفجير سيارة مفخخة في جرابلس السورية

أصيب 13 شخصاً، اليوم الأحد، جراء تفجير سيارة مفخخة، بمدينة جرابلس شمالي سوريا.

ووفقاً لما أوردت وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر محلية، فإن من بين المصابين نساء وأطفال.

وأشارت المصادر، أن المصابين جرى نقلهم لتلقي العلاج في مستشفى جرابلس.

وفي 7 مارس/ آذار الماضي، قُتل 6 أشخاص وجُرح 15 آخرون في هجوم بسيارة مفخخة في جرابلس.

وكانت القوات الخاصة التركية والجيش السوري الحر قد تمكنوا، في خريف 2016، من تحرير مدينة جرابلس وكامل الشريط الحدودي الواصل بين المدينة وأعزاز من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، في إطار عملية عسكرية أطلق عليها "درع الفرات".

وتزايدت الهجمات الانتحارية ولا سيما بسيارات مفخخة التي تستهدف مناطق درع الفرات في الآونة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع انطلاق وتقدم عملية غصن الزيتون، في حملة تعزوها أنقرة إلى تعاون بين تنظيمي "ي ب ك" وداعش الإرهابيين.