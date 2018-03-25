وصف أحد أكبر حاخامات إسرائيل الأفارقة وذوي البشرة السوداء بأنهم "قرود"، بينما اعتبرهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تهديداً أخطر من الإرهاب.

وفي فتوى شرعية له عن حكم مباركة البشر ذوي البشرة السوداء، قال إسحق (عوفاديا) يوسف، في فيديو بثه موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، إنه لا يجوز مباركة الإنسان الأسود في أمريكا، إلا في حال كان أبوه وأمه من ذوي البشرة البيضاء.

وأضاف: "في هذه الحالة يجوز أن تبارك لهما ابنهما إذا جاء كالقرد"، ناعتاً بذلك سود البشرة الذين أشار إليهم باستخدامه كلمة "Kushi" العبرية. في المقابل، برّر مكتب الحاخام تصريحه بأنه كان يستشهد بعبارة وردت في كتاب تعاليم الديانة اليهودية (التلمود).

من جهته، جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إطلاق تصريحات معادية للاجئين الأفارقة، قائلاً إن "المهاجرين القادمين إلى إسرائيل، هم تهديد للبلاد أكبر من الإرهاب".

وربط نتنياهو السعي إلى "إبقاء المهاجرين خارج البلاد" ببقاء "دولة يهودية ديمقراطية"، متسائلاً "كيف يمكننا ضمان قيام دولة يهودية ديمقراطية تضم 50 ألفاً وبعدها 100 ألف، على نحو يمكن أن يصل إلى مليون ونصف مهاجر غير شرعي؟... كان علينا أن نغلق البلاد، لم نقم بذلك".

واتهم الأفارقة، خلال مؤتمره في مفاعل ديمونة في النقب، الثلاثاء الماضي، بأنهم "أسوأ من الإرهابيين في شبه جزيرة سيناء"، لافتاً إلى السياج الحديدي الذي تم بناؤه على طول حدود إسرائيل مع مصر، لمنع "الفيضان" المحتمل من اللاجئين القادمين من إفريقيا.