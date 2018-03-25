صحيفة عبرية: فريق إسرائيلي يشارك في مسابقة رياضية بالإمارات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، أن فريقًا إسرائيليًا يشارك في مسابقة "رالي أبو ظبي الصحراوي"، للسيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الصحيفة، اليوم الأحد، إن الفريق الذي يضم سائقينْ وثلاثة فنيين، دخلوا بجوازات سفر إسرائيلية، بعد أن تلقوا دعوة رسمية من المشرفين على المسابقة التي بدأت فعالياتها أمس السبت.

وقال أحد أفراد الفريق للصحيفة إنهم "وجدوا ترحيبا كبيرا من قبل الجهات المشرفة على المسابقة".

وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أن المشاركة الإسرائيلية تختلف عن سابقاتها، بعد أن تمت بدعوة من المشرفين على المسابقة، وليس "إجبارًا" من قبل الاتحاد العالمي للمسابقة.

ولم يصدر رد فوري من دولة الإمارات على ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.

ولا توجد أي علاقات معلنة بين إسرائيل والإمارات، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح في أكثر من مناسبة أن العلاقات بين بلاده وبعض الدول العربية في "أحسن حالاتها".