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مقبرة جماعية بعفرين لمقاتلين من الجيش الحر مثل "ب ي د" الإرهابي بجثثهم

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
مقبرة جماعية بعفرين لمقاتلين من الجيش الحر مثل ب ي د الإرهابي بجثثهم

عثر متطوعون وعناصر من الدفاع المدني في عفرين شمالي سوريا، على مقبرة جماعية جديدة تضم رفات مقاتلين من الجيش السوري الحر، مثّل مسلحو تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي بجثثهم قبل نحو عامين.

وعثر متطوعون وعناصر من الدفاع المدني على المقبرة قرب قرية جومروك القريبة من بلدة ميدانكي، شمالي عفرين.

وتضم المقبرة تضم جثث 59 من عناصر الجيش السوري الحر، ممن قتلوا على يد مسلحي تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، قرب بلدة عين دقنة شمالي حلب في أبريل/ نيسان 2016.

وكان مسلحو تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، مثَّلوا بجثث عناصر الجيش الحر، الذين قتلوا في اشتباكات دارت قرب بلدة عين دقنة بريف حلب، ووضعوا تلك الجثث على سيارات مفتوحة جابوا بها شوارع عفرين.

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