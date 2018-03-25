3 قتلى في تفجير قرب مقري البرلمان ووزارة الداخلية بمقديشو

سقط 3 قتلى، الأحد، جراء تفجير سيارة مفخخة قرب مقري وزارة الداخلية والبرلمان وسط العاصمة الصومالية مقديشو، حسب مصدر شرطي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن انتحاريا فجر سيارة مفخخة كان يقودها عند نقطة أمنية تقع في منطقة حساسة؛ إذ تحاط بها مقار حكومية هامة كوزارة الداخلية ومقر البرلمان.

وأضاف أن التفجير تزامن مع عملية تفتيش أمنية يقوم بها أفراد النقطة المستهدفة لسيارات في شارع سيدكا؛ وتسبب في سقوط 3 قتلى، إضافة إلى عدد (لم يحدده) من الجرحى، حسب الحصيلة الأولية.

ولم يوضح المصدر ما إذا كان الضحايا من المدنيين أم من أفراد النقطة المستهدفة.

ولم تتبنَّ أي جهة على الفور التفجير.