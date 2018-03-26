السعودية تحمل إيران مسؤولية الهجوم الصاروخي وتقول إن لديها "أدلة ملموسة"

اتهمت السعودية إيران بالوقوف وراء الصواريخ البالستية التي أطلقها المتمردون الحوثيون على المملكة وأدت إلى مقتل شخص، مهددة بالرد على إيران "بالوقت والمكان المناسبين".

وقال المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن العقيد السعودي تركي المالكي في مؤتمر صحافي إن "الصواريخ إيرانية". وأكد على أن المملكة "تحتفظ بحق الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين".

واعتبر المالكي أن امتلاك مليشيات الحوثي لصواريخ باليستية تطور خطير يهدد الأمن الدولي"، مشدداً على أن "الهجمات الصاروخية على السعودية انتهاك صريح للقانون الدولي"، داعياً إلى محاسبة إيران بسبب تهريبها الأسلحة لليمن، على حد تعبيره.

والاثنين، أدانت وزارة الخارجية التركية، إطلاق الحوثيين صواريخ بالستية على مدن سعودية مختلفة، مساء الأحد.

وقالت الخارجية التركية في بيان "تلقينا بقلق الاعتداء بسبعة صواريخ أطلقت من اليمن على مدن مختلفة في المملكة العربية السعودية، مساء الأحد"، مضيفة "ندين هذه الاعتداءات". وأشارت الخارجية إلى أن تصدي منظومات الدفاع الجوي السعودية لتلك الصواريخ وتدميرها قبل بلوغ أهدافها حال دون وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، اعتراض 7 صواريخ بالسيتية حوثية، ومصرع مقيم مصري بشظايا أحد الصواريخ بعد اعتراضه، فيما أشارت قناة "الإخبارية" السعودية (حكومية) إلى إصابة مصريين اثنين أيضا.

ويأتي إطلاق هذه الصواريخ بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق العملية العسكرية في اليمن.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

