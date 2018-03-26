السعودية تعترض 7 صواريخ بالستية أطلقها الحوثي على المملكة

اعترضت السعودية 7 صواريخ بالسيتية أطلقت من داخل اليمن باتجاه المملكة أمس الأحد، وأدت إلى مصرع مصري بشظايا أحد الصواريخ بعد اعتراضه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن ثلاثة من الصواريخ كانت باتجاه الرياض، وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان.

وبين إنه "تم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان حيث تم اعتراضها جميعًا وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي".

وأشار إلى إنه "أدى اعتراض الصواريخ لتناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية ، استشهاد شخص من الجالية المصرية وأضرار مادية للأعيان المدنية".

واعتبر إن "ان ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطورًا خطيرًا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام ايران.".



وفي وقت سابق، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين إن القوه الصاروخية -التابعة للجماعة- قصفت مطارات الرياض و جازان أبها ونجران، واكدت "إصابة كل الصواريخ أهدافها ".

ويأتي إطلاق هذه الصواريخ بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق العملية العسكرية في اليمن.

الكويت تدين وتدعو للتدخل:

على الصعيد نفسه، حثت الكويت، اليوم الاثنين، "المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوضع حد لاستمرار هجمات الحوثيين ضد السعودية".

وقال مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية (لم تسمه) إن بلاده تابعت باستياء واستنكار بالغين أنباء الهجمات الصاروخية التي استهدفت السعودية وروعت الآمنين .

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، أن بلاده "تؤكد إدانتها ورفضها التام لتلك الهجمات الصاروخية".

وأوضح المسؤول أن تلك الهجمات "تعبر عن تعنت جماعة الحوثيين ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولي بوضع حد للصراع الدائر في اليمن وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه".

و بعث أمير الكويت الشيخ صباح الصباح ببرقية الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أعرب فيها عن "استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة" لتلك الهجمات.

واعتبر "ان هذا العمل الاجرامي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة وشعبها يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية".