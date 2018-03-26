السودان يوقع مع قطر اتفاقية لتطوير ميناء سواكن

وقعت السودان وقطر اليوم اتفاقاً بقيمة 4 مليار دولار لتطوير وترميم جزيرة سواكن السودانية.

وقال وزير النقل السوداني، مكاوي عواد: "نسعى إلى إنشاء توأمة بين ميناءي سواكن وحماد" في قطر.

وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 500 مليون دولار على أن تنتهي بحلول عام 2020 يحصل فيها السودان على 51% من حصة المشروع، في حين تحصل قطر على 49%..

وقد كشف السودان أمس عن الصفقة لتطوير الميناء القديم على البحر الأحمر والتي جاءت بعد مباحثات مع وزير النقل القطري الذي يزور البلاد.

وقال عواد: "نريد لميناء سواكن أن نعيد لميناء سواكن دوره الاقتصادي الحيوي التاريخي، إذ كان معبرا لأفريقيا، ويشكل محطة اقتصادية حيوية لها".

وقد بدأت وكالة التعاون والتنسيق التركية العمل على ترميم الجزيرة، بما يتوافق مع تاريخها وماضيها الثقافي، وتحويل "سواكن" إلى مركز للسياحة الثقافية في المنطقة، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة بين المؤسسات التركية والسودانية، خلال المرحلة القادمة.

وتقع "سواكن" على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وتبعد عن الخرطوم حوالي 560 كيلومترا، وقرابة 70 كيلومترا عن مدينة بورتسودان، ميناء السودان الرئيسي، وتم استخدام الجزيرة كميناء للحجاج من جميع أنحاء إفريقيا لعدة قرون.

واستُخدمت الجزيرة في عهد الدولة العثمانية، لحماية أمن البحر الأحمر والحجاز ضد التهديدات المحتملة، وتضم معالم هامة للغاية، مثل الميناء العثماني التاريخي، ومبنى الجمارك، ومساجد الحنفية والشافعية، ومبنى الحراس.

وأشرفت وكالة التعاون والتنسيق التركية، التابعة لرئاسة الوزراء التركية، على ترميم مساجد الحنفية والشافعية العائدة للعهد العثماني، عام 2011، بهدف المساهمة في تطوير قطاع السياحة السوداني.

وعلى هامش زيارته إلى السودان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تجول الرئيس أردوغان في جزيرة "سواكن"، وأدى الصلاة في المسجد الحنفي، وأكّد حينها على أهمية المنطقة التي كانت تابعة للدولة العثمانية حتى القرن التاسع عشر.

وقال الرئيس التركي، خلال زيارته، "طرحت على أخي البشير إعادة إعمار وترميم جزيرة سواكن على نحو يناسب شكلها الأصلي، خلال فترة محددة، وقد وافق على ذلك".