يتنافس فيها السيسي مع أحد مؤيديه.. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

بدأ اليوم الاثنين إدلاء الناخبين المصريين بأصواتهم في الداخل بالانتخابات الرئاسية، التي تأمل السلطات أن تشهد مشاركة كبيرة.

ووفق الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة)، تبدأ عملية الاقتراع، من التاسعة صباحا (7:00 تغ) إلى التاسعة مساء (19:00 ت.غ)، لمدة 3 أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل.

ووفق لقطات بثتها فضائيات محلية، بدأ توافد الناخبين على مقار الاقتراع، التي تشهد تأمينات شرطية وعسكرية بشكل واسع.

ويتنافس على منصب الرئيس مرشحان، الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة ثانية من أربع سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي) موسى مصطفى موسى، الذي أعلن سابقًا تأييده للأول، بينما يغيب عن المنافسة سياسيون بارزون لأسباب متعلقة بالمشهد السياسي والقانوني في البلاد.

ونقل التلفزيون الحكومي، لقطات لإدلاء السيسي بصوته في أحد مراكز الاقتراع شرقي القاهرة.

ويبلغ عدد لجان الاقتراع 13 ألفًا و687 لجنة، تحت إشراف 18 ألفًا و678 قاضيًا، بمعاونة 103 آلاف موظف، وفق تصريحات صحفية سابقة لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم.

وستجرى عملية فرز الأصوات في اليوم الثالث والأخير للانتخابات التي يحق فيها لنحو 59 مليون مواطن داخل البلاد التصويت بجميع محافظات البلاد، وفق المصدر السابق.

يشار أن تصويت الناخبين في الخارج جرى في الفترة بين 16 و18 مارس/آذار الجاري، وسط حديث رسمي عن "إقبال جيد"، دون الإعلان عن نتائجه، على أن تُعلن مجموعة بنتائج الداخل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للرئاسيات النتيجة النهائية للانتخابات في 2 أبريل/نيسان المقبل.

وفي حال وجود جولة إعادة، لعدم حصول أحد المرشحين في الجولة الأولى على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات، وهو أمر غير متوقع لترجيح كافة المؤشرات كفة السيسي، فإن النتائج ستعلن في 1 مايو/أيار المقبل.