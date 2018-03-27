قناة عراقية تفضح معسكرات "بي كا كا" في سنجار بالصوت والصورة

عرضت قناة "تركمان إيلي" العراقية مشاهد مصورة من معسكرات لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في قضاء سنجار، شمال غرب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال).

وفي تصريح للأناضول، قال المدير العام للقناة، يالمان حاجي أوغلو، إنّ الهدف من هذه الخطوة هو إظهار الحقائق وإزالة الشكوك التي تنتاب بعض المسؤولين العراقيين حول التصريحات التركية بشأن نشاطات "بي كا كا" في تلك المنطقة.

وأوضح حاجي أوغلو أنّ تصوير معسكرات المنظمة الإرهابية في سنجار، جرت في ظروف صعبة للغاية وذلك بهدف القيام بواجب نقل الحقائق إلى الرأي العام في البلاد.

وتابع قائلاً: "تحدثت مع أحد المصورين في المنطقة، ووافق على تصوير المعسكرات. لكن عناصر المنظمة الإرهابية لم تسمح للمصور ببدء التصوير، إلّا بعد ساعة كاملة من التحقيق والاستجواب".

وأردف قائلاً: "في المشاهد المصورة تظهر أعلام المنظمة على أسطح العديد من المباني داخل سنجار، واللافت للنظر أنّ المنظمة الإرهابية رفعت أعلامها إلى جانب أعلام العراق".

وأشار حاجي أوغلو إلى أنّ مراسل القناة أجرى حوارا مع أحد الإرهابيين، وأكّد الأخير بأنّ عدد عناصر "بي كا كا" في سنجار يصل إلى 3 آلاف، ويتلقون التدريبات العسكرية من الخبراء والمستشارين.

واستطرد قائلاً: "نشرنا المشاهد المصورة باللغتين العربية والتركية، وحظيت المشاهد باهتمام واسع من وسائل الإعلام العراقية، والمشاهد التي صوّرناها دفعت برئيس مجلس مدينة الموصل إلى الاعتراف بوجود بي كا كا في سنجار".