قناع سياسي جديد.. "ب ي د" الإرهابي يؤسس حزباً في الرقة يغازل الأسد

شهدت مدينة الرقة السورية، اليوم الثلاثاء، إطلاق حزب تابع لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، تحت مسمى "حزب سوريا المستقبل".

ورفع المؤتمر التأسيسي للحزب شعار "سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية"، في انعطاف واضح في التوجهات المعلنة للتنظيم الإرهابي الذي يسعى لتأسيس كيان انفصالي، عبر إقرار النظام الفيدرالي كخطوة أولى.

وبحسب تقارير سابقة، نصحت الولايات المتحدة في شباط/ فبراير الماضي تنظيم "ب ي د" بالتصالح مع نظام الأسد، واستبدال مطالبه المتعلقة بالفيدرالية بمصطلحات مثل الديمقراطية والتعددية واللامركزية، بالإضافة إلى التخلي عن صلاته المعلنة مع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

وتسبب دعم واشنطن لهذا التنظيم بتوتر العلاقات التركية الأمريكية، وبينما تطالب أنقرة واشنطن بالتوقف عن دعم التنظيم الإرهابي، تصر الأخيرة على دعمه وتزويده بالسلاح والعتاد، واصفة ذلك بأنه علاقة تكتيكية لهدف محدد وهو القضاء على تنظيم داعش.