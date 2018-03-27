مقتل 3 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة من مخلفات إرهابيي "ي ب ك" في عفرين

قتل 3 مدنيين، وأصيب آخر، من عائلة واحدة، اليوم الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة من مخلفات إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، قرب مدينة عفرين، شمالي سوريا.

وأفادت مصادر صحفية أن عائلة من قرية "تشمنلي"، التابعة لبلدة "شيران"، المحررة، عادت إلى منزلها، إلا أن عبوة زرعها الإرهابيون داخله انفجرت، ما تسبب بمقتل 3 من أفراد العائلة وإصابة رابع.

وعقب الانفجار، توجهت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) إلى المنزل، وانتشلت الجثث من تحت الأنقاض، ونقلت المصاب إلى المستشفى.

وأمس الإثنين، قتلت امرأة في حادث مشابه داخل منزل بمركز عفرين.

والسبت الماضي، أعلن الجيش التركي تحرير كامل قرى وبلدات منطقة عفرين من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين بفضل عملية "غصن الزيتون"، التي انطلقت في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.