وزير الخارجية المغربي يزور الأراضي الفلسطينية ويصلي في القدس

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، إلى الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية استهلها بجولة في المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية وتأدية الصلاة فيه.

وكان في استقبال الوزير المغربي والوفد المرافق له، وزير شؤون القدس، في السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني ومدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الشيخ عزام الخطيب.

وسيلتقي الوزير المغربي خلال زيارته الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقدم الحسيني للوزير المغربي شرحا للمخاطر التي تحيط بالمقدسات الإسلامية والمسيحية وتحديدا المسجد الأقصى والذي قال إنه "يتعرض لهجمة غير مسبوقة وتسارع وتيرة تغيير طابعه الإسلامي".

ودعا الحسيني، العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الى "مضاعفة الجهود من أجل إنقاذ مدينة القدس ودرتها المسجد الأقصى المبارك من الأخطار التي تتهدده وحشد الطاقات العربية والإسلامية والتحرك العاجل على المستوى الدولي لإبطال الإجراءات الأمريكية الأخيرة بشان القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ".

* مستوطنون يستولون على مبان في الخليل:

على صعيد آخر، استولت عائلات من المستوطنين ليل الاثنين الثلاثاء على مبنيين لفلسطينيين في مدينة الخليل بالقرب من الحرم الإبراهيمي بالضفة الغربية المحتلة وقالت إنها تحركت بموافقة من الإدارة المدنية وهي إدارة الحاكم العسكري الإسرائيلي، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

واكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفرانس برس "دخول عدد من المستوطنين الى مبنيين فلسطينيين في مدينة الخليل ليلة أمس" لكنه لم يحدد عددهم او يشرح ما اذا كانت خطوتهم تعد قانونية ام لا، لكنه قال "لا يزال هذا الموضوع قيد التحقيق"، مضيفا "لا استطيع القول ماذا يمكن ان يحدث بعد ذلك".

وقال مصدر أمني إسرائيلي لفرانس برس "إن المستوطنين قاموا بتسوية حصلوا خلالها على اذن يسمح لهم البدء بإجراءات تسجيل ملكية، لكن هذا الإذن ليس دليلا على الملكية، لذا فإن هذه الخطوة غير قانونية."

ولم يقل المصدر ما الذي سيحدث لكنه شدد على انه "يجب ان يكون هناك قرار سياسي للسماح لهم بالبقاء أو طردهم بالقوة".

ويقع المبنيان بالقرب من الحرم الإبراهيمي بالبلدة القديمة في الخليل.

من جهته قال المحامي توفيق جهشان محامي عائلة الزعاترة التي تملك المبنيين الواقعان بالقرب من الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة "تم الاستيلاء على البيت بشكل غير قانوني. هذا اقتحام سياسي من قبل حكومة الاحتلال التي تدعم المستوطنين للاستيلاء على الأملاك الفلسطينية من اجل توسيع البؤر الاستيطانية".

وأضاف المحامي جهشان ان "هذا الاقتحام غير القانوني يكمل السياسة الإسرائيلية الهادفة لتهويد المنطقة، وهذا ما حصل مع مبنيي الزعاترة".

وقال "هذا اقتحام مخالف للقانون الدولي فلا يجوز لدولة الاحتلال تسهيل عملية استيلاء رعاياها على الأملاك التي تقع تحت الاحتلال".

واكد أنه "لا يوجد إثبات قانوني أو مستند يثبت ان المستوطنين اشتروا أو أن أصحاب الملكية باعوا هذين المبنيين".

وأشار توفيق جهشان الى ان المستوطنين سبق واقتحموا المبنيين عام 2016 بكسر وخلع الأبواب، "قمنا حينها بتقديم شكوى ضدهم وتم إخلاؤهم خلال 24 ساعة لكن الجيش قام بإغلاق أبواب البنايتين بلحام الأوكسجين ومنع المالكين من الدخول بحجة انهما منطقة عسكرية مغلقة".

وفي نفس الوقت ادعى المستوطنون انهم يريدون تسجيل ملكية البيتين لدى دائرة تسجيل الأراضي، واطلقوا على احدهما اسم" بيت راحيل "والثاني "بيت ليئا".

وقال شلومو ليفنغر وهو احد أبناء عتاة المستوطنين في مدينة الخليل وأحد الذين انتقلوا للعيش في المبنيين "بعد فترة طويلة من الانتظار والإيضاح حصلنا على الموافقة التي طال انتظارها من الإدارة المدنية الإسرائيلية وقررنا الدخول قبل عيد الفصح".

وأوضح نشطاء حركة "هرحيفي" الاستيطانية الذين دخلوا الى البنايتين على موقعهم على فيسبوك، "نحن سعداء للإعلان عن دخولنا الى المبنيين اللذين تسلمناهما بالقرب من الحرم الإبراهيمي، "بيت راحل" و"بيت ليئا" في الذكرى الخمسين بالضبط لتجديد الاستيطان في مدينة الخليل".