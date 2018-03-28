الاغتصاب في سوريا.. رسالة مفتوحة للرئيس الفرنسي للتنديد بسلاح الأسد المخفي

نشرت مجلة "المجلة الأدبية الجديدة" الفرنسية رسالة مفتوحة وجهتها شخصيات فرنسية للرئيس إيمانويل ماكرون تدعوه فيها إلى التنديد بالاغتصاب "كسلاح حرب يستخدم في سوريا" و"التدخل لوقف إفلات مرتكبيه من العقاب".

فقد وقعت 130 شخصية من مفكرين وفنانين وكتّاب رسالة نشرت في عدد "لو نوفو مغازين ليتيرير" الصادر اليوم الاربعاء وجاء فيها إن "الاغتصاب كسلاح حرب في سوريا هو جريمة ارتكبت بصمت منذ بداية الثورة السورية في 2011 ووقعت ضحيتها آلاف النساء السوريات. والآلاف منهن لا زلن حتى اليوم في سجون النظام السوري حيث يتعرضن لاسوأ الانتهاكات".

وأضاف الموقعون أن "سياسة الاغتصاب بوصفه سلاح حرب كانت متعمدة ومنهجية منذ بدء النزاع".

وجاء في الرسالة أيضاً: "إذا كن يتجرأن اليوم على كسر الصمت رغم كل الأخطار التي ينطوي عليها ذلك، فلأنهن يردن اللجوء إلينا لنساعدهن في نهاية المطاف، نحن الدول الغربية، على أن يفرج نظام الاسد عن جميع النساء اللواتي لا يزلن معتقلات وأن يعاقب المسؤولون عن ذلك يوما ما".

وخلصت الرسالة إلى أنه "لا يمكن أن نصم آذاننا عن آلامهن وندائهن، نطلب منكم سيدي رئيس الجمهورية المساعدة في إسماع أصواتهن وبذل كل ما تستطيعونه لضمان الإفراج عن آلاف النساء اللواتي لا يزلن في السجون السورية".

هذا ووفقا لمعطيات حقوقية تركية، هناك أكثر من 13 ألف امرأة في السجون السورية، وغني عن التعريف ماذا يحدث داخل سجون الأسد من تعذيب وممارسات "متوحشة" دفعت بالكثيرات إلى الانتحار.