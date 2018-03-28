الجيش الإسرائيلي يحذر من مخاطر التصعيد مع الفلسطينيين خلال العام الجاري

حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي ايزنكوت، من مخاطر تصعيد عسكري متزايدة مع الفلسطينيين خلال العام الجاري 2018.

وقال "ايزنكوت" في حديث مع صحيفة "هآرتس" العبرية، نشرت مقتطفات منه اليوم الأربعاء، "ثمة وضع متفجر وحساس يتطور، خاصة بين الفلسطينيين".

ورجّح قائد الجيش، أن تواجه إسرائيل "تحديات كبيرة جدًا خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية السبعين (لقيام الدولة العبرية)" التي تأتي في مايو/أيار المقبل.

ولفت ايزنكوت إلى أنه على المدى القريب، يشعر بالقلق الشديد بسبب ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال "لم تكتشف إسرائيل أي علامات على أن أعداءها يخططون لشن حرب، لكن التطورات المحلية (لم يحددها) يمكن أن تؤدي إلى تصعيد غير متوقع".

وأضاف أن "الوضع الفلسطيني خلال الأشهر القليلة القادمة سيكون معقدًا بشكل خاص"، دون مزيد من التوضيح.

ولفتت الصحيفة في هذا الصدد إلى سلسلة مناسبات قريبة، من بينها "يوم الأرض" الذي يحييه الفلسطينيون في 30 مارس/آذار من كل عام، وذكرى نكبة الشعب الفلسطيني ومناسبة إعلان قيام إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وثلاثتها تأتي في مايو/أيار المقبل، و"قرب نهاية قيادة محمود عباس"، وفشل المصالحة بين "فتح" و"حماس"، والأزمة الاقتصادية في قطاع غزة الذي تديره حماس.

وتابع ايزنكوت "هناك حالة متفجرة وحساسة تتطور في الشرق الأوسط بأكمله، على وجه الخصوص بين الفلسطينيين".

وفي إشارة إلى الوضع في غزة قال ايزنكوت "في حين أن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين سيء للغاية، فإنه لم يتدهور بعد إلى مستوى الأزمة".