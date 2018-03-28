الجيش الإسرائيلي يعتقل طفلاً في الثالثة من عمره بزعم قيامه بمحاولة طعن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر قيام جنود الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل باعتقال طفل فلسطيني في الثالثة من عمره بزعم حمله سكيناً ومفكاً "بنية تنفيذ عملية طعن"

وأدعى الجنود أن الطفل ألقى الحجارة عليهم أثناء تمركزهم في البلدة القديمة بالخليل، وأنه حمل بعد ذلك سكيناً وركض نحوهم بنية تنفيذ عملية طعن ما أدى إلى إحداث جلبة وذعر في صفوف الجنود، قبل أن يحرره والديه من أيديهم لاحقاً.

ووصل والد الطفل إلى المكان وطالب الجنود بتسليم الطفل الذي أجهش بالبكاء خلال عملية احتجازه دون مراعاة لعمره، وأثار الشريط المصور الذي وثق الحادثة، عاصفة من الغضب على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر انتهاك الجيش الإسرائيلي لحقوق الطفول وحقوق الإنسان الأساسية.