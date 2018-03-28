الشيخ عكرمة صبري يدعو لتكثيف التواجد في المسجد الأقصى

دعا الشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى، إلى تكثيف التواجد الفلسطيني، داخل المسجد، يوم الجمعة المقبل، بهدف التصدي لدعوات إفراغه خلال عيد "الفصح" اليهودي.

وقال الشيخ صبري في تصريح مكتوب:" ندعو جميع الفلسطينيين ممن يستطيعون الوصول إلى مدينة القدس، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى، وأداء صلاة الجمعة القادمة فيه، رغم كل التضييقات التي اعتادت الشرطة الإسرائيلية تطبيقها، بذريعة ما يسمّى بالأعياد اليهودية".

وأشار الشيخ صبري، وهو يشغل أيضا منصب رئيس الهيئة الإسلامية العليا (غير حكومية)، إلى ملصقات وضعها متطرفون إسرائيليون على أحد أبواب المسجد الأقصى أمس، تدعو لإفراغه من المسلمين واقتحامه وإقامة شعائر دينية يهودية فيه صباح الجمعة.

وقال صبري:" إن من واجب المسلمين اغتنام أيام الجمع، وجميع أيام السنة بإعمار المسجد الأقصى المبارك، والمرابطة فيه، حتى يبقى الأقصى عامراً بأهله ورواده".

وكانت منظمة "الهيكل" اليهودية قد ألصقت دعوات على أبواب المسجد الأقصى تدعو لإفراغه من المصلين يوم الجمعة القادم، بدعوى نيتها تنفيذ "قرابين الفصح".

وأقام العشرات من المتطرفين اليهود، الإثنين الماضي، طقوسًا "تلمودية" دينية بمنطقة القصور الأموية (وقف إسلامي) قرب المسجد الأقصى، في إطار تدريبات ذبح "قرابين الفصح" جنوب "الأقصى"، تمهيدًا لإقامتها في عيد "الفصح" اليهودي الذي يحل نهاية الشهر الجاري.

ويحل عيد "الفصح" في منتصف أبريل/ نيسان (حسب التقويم القمري اليهودي)، والذي يوافق هذا العام تاريخ 31 مارس/ آذار الجاري.

و"الفصح" أحد الأعياد الرئيسية في اليهودية، ويستمر لمدة 7 أيام، لإحياء "ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية بدءا من مساء الخميس وحتى مساء السبت من الأسبوع القادم بمناسبة العيد.