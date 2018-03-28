تنسيق سعودي روسي في مجال الطاقة وإنتاج النفط

تشهد أسواق الطاقة نشاطاً ملحوظاً للتنسيق بين الدول المنتجة ورفع مستوى الإنتاج وكذلك سعره؛ وفي هذا الإطار، تجري اتصالات روسية سعودية على مختلف المستويات وأرفعها.

واليوم الأربعاء، علّقت الرئاسة الروسية على تصريحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حول اتفاقية خفض إنتاج النفط طويلة الأمد التي يقودها البلدين.

إذ نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، دميتري بيسكوف، قوله إن "الاتصالات بين موسكو والرياض تتنامى في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون في سوق الطاقة".

وتقود السعودية دول منظمة "أوبك"، بينما تقود روسيا الدول خارجها في اتفاق خفض إنتاج النفط الخام التاريخي، الذي بدأ مطلع 2017 ويستمر حتى نهاية العام الجاري.

وفي وقت سابق، صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الرياض وموسكو تدرسان تمديد تعاونهما لكبح إنتاج النفط. مضيفاً أن البلدين يعملان لأجل تحالف تاريخي طويل الأجل على صعيد سوق النفط العالمية.

ويتصدر البلدان قائمة الدول المشاركة في حجم خفض الإنتاج، إذ تعهدت السعودية نهاية 2016 بخفض إنتاجها بنحو 486 ألف برميل يوميا، بينما تعهدت موسكو بخفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميا.

وتتجاوز محادثات الطاقة بين البلدين قضية خفض الإنتاج، إذ وقع وزيرا النفط والطاقة في كلا البلدين، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خريطة طريق التعاون المشترك للجنة الحكومية السعودية الروسية.

واتفق وزيرا البلدين حينها، على توسيع مجالات التعاون من النفط والغاز إلى التعاون في جميع موارد الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والنووية.

في وقت سابق اليوم، كشف وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي عن مقترح لتمديد اتفاق خفض الإنتاج 6 شهور إضافية، لينتهي في يونيو/ حزيران 2019.