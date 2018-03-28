قبيل مسيرات العودة.. الجيش الإسرائيلي يتلقى الأمر بإطلاق النار تجاه المتظاهرين

هددّ رئيس الأركان الإسرائيلي غادي آيزينكوت اليوم الأربعاء من أن الجنود الإسرائيليين سيطلقون النار إذا اقترب الفلسطينيون من الحدود، قبل مسيرة العودة المقرر انطلاقها يوم الجمعة في قطاع غزة.

وقال غادي ايزنكوت للصحف الإسرائيلية إن الجيش نشر تعزيزات لا سيما من القناصة على الحدود مع غزة.

ويستعد الفلسطينيون في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والفلسطينيون العرب في إسرائيل لإحياء ذكرى احتجاجات "يوم الأرض" يوم الجمعة في الثلاثين من آذار/مارس والذي قتل فيه في 1976 ستة فلسطينيين داخل إسرائيل أثناء احتجاجات على محاولة السلطات الإسرائيلية مصادرة أراضيهم.

وبمناسبة يوم الأرض تنظم الهيئة الوطنية للاجئين في القطاع الجمعة "مسيرة العودة الكبرى" في غزة حيث ستقام مئات الخيام في خمسة مراكز على بعد مئات الأمتار من الحدود بين القطاع وإسرائيل. وستقيم عائلات لاجئين في هذه الخيام ستة أسابيع، وفق الهيئة التي تضم الفصائل وفعاليات شعبية وأهلية.

وتقول إسرائيل إنها تحضر نفسها لعدة سيناريوهات، لكنها تحذر من محاولة اجتياز السياج الحدودي الأمني .

وقال غادي ايزنكوت لصحيفة يديعوت أحرونوت "نشرنا مئة قناص تم اختيارهم من جميع وحدات الجيش وبشكل رئيسي من الوحدات الخاصة لديهم تصريح بفتح النار".

وأضاف "لن نسمح للكتل البشرية بتدمير السياج أو الاقتراب من القرى والبلدات اليهودية الحدودية المتاخمة لقطاع غزة والتوجهات هي استخدام القوة".

وأجرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مناورة عسكرية هي الأولى من نوعها ليل الأحد وأطلقت عدة صواريخ في اتجاه البحر كما قام عناصر القسام بإطلاق النار وتفجير عبوات خلال المناورات التي شارك فيها مئات المقاتلين في القطاع وانتهت صباح الاثنين.

وأشار ايزنكوت لصحيفة هآرتس "أن حالة التوتر مع الجانب الفلسطيني في تصاعد".

وقال للصحيفة "خطر الحرب أقوى هذا العام" مما كان عليه منذ توليه منصبه في عام 2015 وأضاف "لكن الجبهة الفلسطينية هي التي تشغله أكثر من غيرها".

واعتبر أن "التطورات على الصعيد المحلي قد تنشأ جراء تصعيد غير مقصود يؤدي إلى الحرب وأن الوضع المتفجر والحساس يتطور في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة بين الفلسطينيين".

وقال في معرض استعراض الظروف التي قد تؤدي الى انفجار الوضع، "نحن أمام واقع معقد بشكل خاص لدى الفلسطينيين وبالذات خلال الأشهر المقبلة، فهناك يوم الأرض ويوم النكبة واحتفالات إسرائيل بعيد الاستقلال السبعين ونقل السفارة الأميركية الى القدس، والاقتراب من نهاية حقبة أبو مازن، وعملية المصالحة العالقة والتي تجد حماس نفسها في أزمة خانقة فيها. وهناك الكثير من النواقل السلبية في المنطقة التي تدفع باتجاه صراع".

ووصف الوضع في قطاع غزة بأنه "صعب جدا ".

وقطاع غزة جيب ساحلي ضيق مساحته 360 كيلومترا مربعا يسكنه نحو مليوني نسمة. ومنذ عقد تفرض إسرائيل حصارا مشددا على القطاع برا وبحرا وجوا.