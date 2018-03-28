قيادي بالبيشمركة: إرهابيو "بي كا كا" لا يزالون في سنجار

أعلن قيادي في قوات البيشمركة الكردية، إن مجاميع تابعة لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي مازالت تنشط تحت مسميات مختلفة في منطقة سنجار التابعة لمحافظة نينوى العراقية.

وقال "قاسم شيشو" القيادي في البيشمركة، اليوم الأربعاء، "إن مجاميع مسلحة تحت مسميات مختلفة تابعة لتنظيم بي كا كا مازالت في سنجار، وهم في تضامن مع قوات الحشد الشعبي".

وأضاف أن الجيش العراقي انتشر بشكل كامل في مركز قضاء سنجار، وفي بلدة سنون، مبيناً أن مسألة مغادرة تنظيم "بي كا كا" لمنطقة سنجار من عدمه "ما زالت غامضة".

وأردف "إن عدد عناصر تلك المجاميع المسلحة في سنجار أكثر من ألف عنصر، وأغلبهم من الإيزيديين في المنطقة".

والسبت الماضي أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، أن وحدات عسكرية عراقية تابعة للواء الـ 15، انتقلت إلى قضاء سنجار وبلدة "سنون" القريبة، وانتشرت بالمناطق التي انسحب منها مسلحو تنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015 استعادت البيشمركة قضاء سنجار (محافظة نينوى)، من قبضة "داعش" الذي سيطر عليه في أغسطس/آب 2014، إلا أن عناصر تنظيم "بي كا كا" الإرهابي ينتشرون في القضاء منذ عام 2014 بحجة محاربة التنظيم.



وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بتحول سنجار إلى قاعدة لمسلحي "بي كا كا" الارهابي.