الولايات المتحدة تعترف بمقتل 855 مدنياً على الأقل في عملياتها بسوريا والعراق

اعترفت الولايات المتحدة بمقتل 855 مدنياً على الأقل خلال عملياتها العسكرية باسم التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق.

وجاء في بيان نشره التحالف، الأربعاء، أنه "حتى الآن، وبناء على المعلومات المتوافرة، يعتقد مقر العمليات المشترك لعملية "العزم الصلب" بأن ما لا يقل عن 855 مدنيا قتلوا بشكل غير متعمد جراء غارات التحالف منذ بدء العملية ".

وأضاف البيان أنه لا يزال هناك 522 تقريرا حول سقوط مدنيين في سوريا والعراق قيد الدراسة.

وأشار البيان إلى أن التحالف نفذ في الفترة من أغسطس 2014 حتى فبراير 2018 ما مجموعه 29225 غارة، وبلغ عدد التقارير حول احتمال سقوط ضحايا وسط المدنيين خلال هذه الفترة 2135 تقريرا، واعتبر التحالف أن 224 تقريرا منها فقط صحيحة.