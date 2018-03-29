قوات غصن الزيتون تعثر على منشأة للألواح الخرسانية يستخدمها الإرهابيون في عفرين

عثرت قوات غصن الزيتون، خلال عمليات التمشيط وتفكيك الألغام المزروعة من قِبل الإرهابيين في منطقة عفرين السورية، على منشأة لإنتاج الألواح الخرسانية التي تستخدم في إنشاء الأنفاق والمواقع المسلحة.

هذا في حين يواصل الجيش التركي أعمال تفكيك الألغام والمتفجرات التي خلّفتها العناصر الإرهابية في مركز مدينة عفرين.

وبداخل المنشأة توجد ألواح خرسانية جاهزة للاستعمال، إضافة إلى آليات محروقة، كان الإرهابيون يستخدمونها لصناعة الألواح.

واستطاعت قوات غصن الزيتون، العثور على نفق وسط مركز مدينة عفرين، يصل طوله إلى 30 متراً.

ويصل النفق الذي تمّ إنشاؤه بالألواح الخرسانية، مبنيين إثنين من تحت الأرض.

من جانب آخر عثر الجيش السوري الحر، على قاعدة عسكرية، كان إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" يستخدمونها كمقر لتدريباتهم واجتماعاتهم.

وتحتوي القاعدة على العديد من الاسلحة وقذائف الهاون والذخائر وأجهزة اتصال لا سلكية.

وفي 18 مارس/آذار الجاري، أعلنت تركيا تحرير كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها، وبعد أقل من شهرين على إطلاق "غصن الزيتون".