مصر.. السيسي يفوز بولاية رئاسية ثانية بأكثر من 90% (نتائج أولية)

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر فوز الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية بنسبة أصوات بلغت 92%.

وذكر موقع صحيفة الأهرام الحكومية أن عدد أصوات الناخبين الصحيحة وصل 23 مليون صوت من قرابة 25 مليون شخصا شاركوا في التصويت، من أصل 60 مليون ناخب.

وحصل خصم السيسي الوحيد موسى مصطفى موسى وهو سياسي غير معروف يترأس حزب الغد، على 3% من جملة الأصوات المحتسبة، بحسب الأهرام.

فيما أكدت بوابة أخبار اليوم الحكومية أيضا أن النتائج الأولية لفرز الأصوات تظهر فوز السيسي بحصوله على نحو 21,5 مليون صوت على مستوى الجمهورية فيما حصل موسى على أكثر من 700 الف صوت.

وانتخب السيسي (63 عاما) لولاية أولى في العام 2014 بأغلبية 96،9% من أصوات المقترعين.

وانتهى مساء الاربعاء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية الذي جرى على مدار ثلاثة أيام كانت نتيجتها محسومة لصالح السيسي. وبدأت عملية فرز الأصوات مباشرة عقب اغلاق صناديق الاقتراع.

وبدا الاقبال على المشاركة متواضعا في الايام الثلاثة بشكل عام. إلا أن الاقبال تزايد في الساعات الأخيرة من التصويت، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي.

ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية الرسمية يوم 2 أبريل/ نيسان المقبل، ومن حق مرشحي الرئاسة الطعن على النتيجة خلال 48 ساعة من إعلانها.