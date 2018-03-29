وصول القافلة الثامنة من مهجري الغوطة الشرقية إلى حماة

وصلت إلى محافظة حماة السورية، القافلة الثامنة من مُهجري غوطة دمشق الشرقية المحاصرة من قبل النظام السوري وداعميه.

وقالت مصادر محلية بالغوطة الشرقية إن عملية الإجلاء متواصلة بضمانة روسية، من بلدات "عربين" و"زملكا" و"عين ترما".

وتضم القافلة التي وصلت حماة اليوم الخميس، 80 حافلة تُقّل 2282 مُهجرًا، بينهم مرضى وجرحى وعدد من مقاتلي المعارضة.

ومن المنتظر أن تنتقل القافلة إلى مخيمات النازحين في مناطق سيطرة المعارضة بمحافظة إدلب والريف الغربي لمحافظة حلب.

وأفادت المصادر بأن مراكز الإيواء المؤقتة في إدلب وحلب امتلأت، وأن المُهجرين يضطرون للمبيت في مساجد ومدارس المنطقة.

وتجاوز عدد المُهجرين من الغوطة الشرقية، ضمن حملة إجلاء بدأت الأسبوع الماضي، الـ30 ألف شخص.

ولا تزال مدينة دوما في الغوطة الشرقية محاصرة من جانب قوات النظام وداعميه، الذين قتلوا فيها آلاف الأشخاص.

ومنذ عام 2012 تحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية التي يعيش فيها قرابة 400 ألف مدني، ويشن النظام وداعموه، منذ أسابيع، على هذه المنطقة حملة عسكرية هي الأشرس.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 24 فبراير/ شباط الماضي، قرارًا يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ورفع الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.

والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب العاصمة دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة، عام 2017.