الأركان الروسية تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن دوما وجيش الإسلام ينفي

قال الجيش الروسي إنه توصل إلى اتفاق مع المعارضة المسلحة في مدينة دوما بالقرب من دمشق تخرج بموجبه الفصائل المسلحة من المدينة الواقعة في الغوطة الشرقية.

فقد قال رئيس قيادة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال سيرغي رودسكوي خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة إنه "تم التوصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل المسلحة غير القانونية لخروج مقاتلين وأفراد عائلاتهم من مدينة دوما في مستقبل قريب"، بدون أن يوضح المجموعات المعنية بهذا الاتفاق.

وردا على هذا الإعلان، نفى جيش الإسلام التوصل إلى مثل هذا الاتفاق وقال الناطق العسكري حمزة بيرقدار لوكالة فرانس برس "المفاوضات جارية (مع روسيا) للبقاء في المنطقة .. ولم نصل لاتفاق بعد" في دوما، آخر مدينة تحت سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أفاد الخميس عن "اتصالات عمل" جرت مع جيش الإسلام.

ولا يزال مصير مدينة دوما معلقاً بانتظار إعلان نتائج المفاوضات المباشرة بين روسيا وفصيل جيش الإسلام، الذي طالما كان الأكثر نفوذا في الغوطة الشرقية.

ويكرر قياديو جيش الاسلام تأكيد رفضهم أي حل يتضمن إخلاء دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية، التي تؤوي وفق تقديرات المجلس المحلي فيها نحو 200 ألف شخص.

وتشهد المدينة يومياً تدفق نازحين منها عبر معبر الوافدين الى مناطق سيطرة القوات الحكومية التي تنقلهم الى مراكز إيواء في ريف دمشق مع معلومات عن اعتقال المئات من الشباب.

في السياق نفسه، قالت وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية إن مركز المصالحة الروسي، توصل إلى اتفاق مع زعماء تنظيم "أحرار الشام" حول انسحاب مسلحين هذا التنظيم من بلدة "حرستا البصل".