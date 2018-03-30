فرق الدفاع المدني تنشط مجدداً في عفرين بعد زوال "ب ي د" الإرهابي

بعد حظرها في منطقة عفرين (شمال سوريا) قبل ثلاث سنوات، من قبل تنظيم "ي ب ك" و"بي كا كا" الإرهابيين، عادت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) للعمل مجدداً في المنطقة.

وفي تصريحات للأناضول، أكد "إسماعيل نعسان" أحد العاملين في الدفاع المدني أن "مهمتهم المقبلة ستتمثل في إيصال المياه إلى المنازل".

وتابع: "هدفنا افتتاح مراكز مدنية في منطقة عفرين، وأولها ردم الحفر التي حفرها عناصر بي كا ك" في الطرقات، حيث أننا أزلنا الكثير من الألغام، وردمنا الخنادق، وأطفأنا النيران الناجمة عن انفجار الألغام".

ولفت إلى أن "السكان في مدينة عفرين، يعانون من التواصل مع الدفاع المدني، بسبب ضعف شبكة الاتصالات".

وفي إطار أنشطتها التي بدأتها في المنطقة، تعمل فرق الدفاع المدني على إزالة الركام، الذي أقامه التنظيم الإرهابي، من أجل منع تقدم القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر في المنطقة.

بدوره، قال "فرهاد عبدي"، أحد المتطوعين في الدفاع المدني: "أنهينا تنظيف الشوارع الرئيسية، وننتقل إلى مناطق أخرى، وسنعمل من أجل إحياء المدينة مجددًا".

ورأى عبدي الذي كان موظفاً سابقاً في البلدية: "نعمل كمتطوعين في لجنة تشكلت من أجل تطهير المدينة من آثار الإرهاب، وإحلال الاستقرار".

يذكر أن فرق الدفاع المدني، ظهرت لأول مرة عام 2012، عقب بدء النظام السوري بشن هجمات على مناطق المدنيين، وعقدت أول دورة تدريبية لهم في تركيا عام 2013، حضرتها مجموعة من 25 متطوعاً.

وتتبنى "الخوذ البيضاء" التي تم ترشيحها من قبل نشطاء أجانب وسوريين لجائزة "نوبل" عام 2016، مهمة حيوية، نتيجة الخدمات التي تقدمها في سبيل إنقاذ الجرحى أو انتشال جثث القتلى من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى إطفاء الحرائق.