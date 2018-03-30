في يوم الأرض.. الفلسطينيون مصرّون على استرداد حقهم بالعودة وإسرائيل قلقة

انطلقت صباح اليوم الجمعة، في قطاع غزة، مسيرات باتجاه السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ"يوم الأرض" الذي يصادف اليوم الجمعة.

وأطلقت الفصائل على المسيرات اسم "العودة وكسر الحصار"، مؤكدة أنها ستكون "شعبية وسلمية".

وبحسب مصادر صحفية في غزة فقد انطلق الآلاف من الفلسطينيين باتجاه عدة مواقع، شمال ووسط وجنوب القطاع، تم تحديدها من قبل اللجنة المنظمة للمسيرات، وتبعد نحو 700 متر عن السياج الفاصل.

كما تم نصب خيام وتوفير المرافق العامة بغرض الاعتصام في تلك الأماكن.

وأطلق ناشطون فلسطينيون على تجمّعات الخيام اسم "مخيمات العودة"، وقالوا إنها ستكون "بداية العودة للأراضي التي هُجّروا منها عام 1948".

كما علّق بعض المشاركين في المسيرات لافتات على الخيام التي يقيمون بداخلها تحمل اسم البلدة أو القرية التي هُجّروا منها عام 1948.

وخصص المنظمون للمسيرات حافلات تقلّ المواطنين إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة بشكل مجاني.

وبدأت "الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" التحضير لهذه الفعاليات منذ أسبوع تقريباً.

ويتزامن انطلاق المسيرات مع الذكرى الـ42 لـ"يوم الأرض" الذي تعود أحداثه لعام 1976 حين أقدمت السلطات الإسرائيلية على مصادرة أراضي من السكان العرب الفلسطينيين في الجليل (شمال)، ما فجر مواجهات قُتل خلالها 6 فلسطينيين وأصيب واعتقل المئات.

وفجر اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن مقتل الفلسطيني "عمر سمور" (27 عاماً) وإصابة آخر، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي لفلاحين شرق بلدة القرارة، جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن المزارع قُتل في قصف مدفعي إسرائيلي لجنوب قطاع غزة، أثناء تواجده في حقله القريب من السياج الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

كما أصيب 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، في مناطق متفرقة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، في تصريح مقتضب، عن "رفع حالة الجاهزية والاستعداد في كافة المستشفيات والمراكز الصحية والنقاط الطبية في محافظات قطاع غزة"، لمواكبة فعاليات مسيرة العودة.

من جانب آخر، يستعد الجيش الإسرائيلي للتصدّي لتلك المسيرات؛ حيث تلقّى تعليمات صريحة بإطلاق النار على أي فلسطيني يحاول اختراق السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في مسيرة العودة، حسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ويبدو أن هذه المسيرات، تثير قلق القيادة الإسرائيلية، فكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، باللغة العربية على حسابه في تويتر: "الى سكان قطاع غزة.. قيادة حماس تغامر بحياتكم، كل من يقترب من الجدار يعرض حياته للخطر، أنصحكم بمواصلة حياتكم العادية والطبيعية وعدم المشاركة في الاستفزاز".

ولم يسبق لليبرمان أن غرد على حسابه باللغة العربية.

وفي خطوة غير مسبوقة أيضا، نشرت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية مقالة باللغتين العبرية والعربية حول مسيرة العودة.

وكتب المقالة الكاتب اليميني في الصحيفة بن درور يميني تحت عنوان "حماس هي المذنبة وليست إسرائيل".

وجاء في المقالة "نحن أيضا ارتكبنا الكثير من الأخطاء. هناك ما يمكن إصلاحه. يجب إصلاحه. لكننا أيضاً نمد يد السلام. الرجاء اقبلوا بها. بدلا من وهم آخر و"مسيرة العودة" أخرى، التي هي استفزاز وعنف، دعونا نبدأ مسيرة مشتركة للسلام، للمصالحة والاعتراف المتبادل".