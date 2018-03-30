مقتل 6 فلسطينيين وإصابة المئات في مسيرة العودة الكبرى

أفادت مصادر فلسطينية محلية، عن مقتل 6 شبان فلسطينيين وإصابة أكثر من 500 آخرين في المواجهات التي اندلعت منذ ساعات صباح الجمعة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بين المتظاهرين وقوات الاحتلال.

وأكدت المصادر مقتل شابين في الاشتباكات التي وقعت شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واثنين آخرين شرق مخيم جباليا شمالي القطاع، عطفا على شاب خامس قتل في الاشتباكات التي اندلعت شرق مخيم البريج وسط القطاع، وشاب سادس قتل في وقت مبكر من صباح اليوم شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وذكرت المصادر أن أكثر من 500 مواطن قد أصيبوا بجراح مختلفة، منذ ساعات الصباح في عدة مواجهات اندلعت في نقاط التماس مع قوات الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة تزامنا مع مسيرات العودة التي انطلقت قبل صلاة الجمعة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب جهوزيتها الكاملة للاستجابة للأحداث، فيما أقامت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة ومتطوعو الفريق الوطني للاستجابة في الكوارث نقاط طبية متنقلة على طول الحدود الشرقية للقطاع، تحسبا للأوضاع الميدانية الراهنة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ويتجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ صباح اليوم، في عدة مواقع بالقرب من السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية، بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ"يوم الأرض".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في تصريح له، منطقة السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل "منطقة عسكرية مغلقة".

ورصد الجيش وصول آلاف الفلسطينيين إلى 6 مواقع على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.