الدفاع الجوي السعودي يعترض الصاروخ الحوثي التاسع خلال أسبوع

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي أنها اعترضت، اليوم السبت، صاروخاً باليستياً أطلقته جماعة ‎الحوثي على منطقة ‎نجران جنوبي السعودية، وأنه أسفر عن إصابة شخص.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، قوله إنه في تمام الساعة (7:16 ت.غ) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأفاد المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه نجران، وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان"، وأكد المتحدث العسكري أنه "تم اعتراض الصاروخ وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي".

وبيّن أن اعتراض الصاروخ أدّى إلى تناثر الشظايا على الأحياء السكنية، ونتج عنه بحسب المعلومات الأولية إصابة أحد المقيمين (لم يحدد جنسيته) بإصابة طفيفة.

وقال المالكي إن ذلك "يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم تلك الميليشيات المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي".

من جهتها قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز "بدر1" على معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران.

ويعد ذلك الصاروخ هو التاسع الذي يتم الإعلان عن اعتراضه في سماء المملكة خلال 6 أيام، بعد اعتراض صاروخ الخميس على جازان، واعتراض 7 صواريخ، الأحد، استهدفت 4 مدن سعودية، بينها العاصمة الرياض.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.