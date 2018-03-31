بن سلمان: الأسد باق على الأرجح وبقاء الأمريكيين بسوريا ضروري

أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن رغبته في بقاء القوات الأمريكية في سوريا، مرجحاً في الوقت نفسه بقاء الأسد في السلطة.

وقال ابن سلمان، في حوار مع مجلة "تايم" نشر ليلة الجمعة، إنه يعتقد "أن على القوات الأميركية البقاء هناك، على الأقل لفترة متوسطة المدى، إن كان يتعذر بقاؤها لفترة طويلة المدى".

وأضاف مخاطباً إدارة الرئيس دونالد ترامب: "إنه في حال قررتم سحب قواتكم من شرقي سوري، فستفقدون نقطة المراقبة هذه"، محذراً من أن ذلك "قد يخلق الكثير من الأشياء للمنطقة"، من دون أن يدلي بتفاصيل حول ماهية هذه الأشياء.

لكنه اعتبر أن وجود القوات الأميركية في سوريا هو آخر جهد للتصدي لإيران، وأن رئيس النظام السوري، بشار الأسد لن يسقط على الأرجح، معرباً عن أمله في ألا يتحول الأخير إلى "دمية" في يد طهران.

واستدرك بالقول: "لكني أعتقد أن مصلحة بشار تتمثل في عدم السماح للإيرانيين بفعل كل ما يرغبون في القيام به".

وتأتي تصريحات ولي العهد السعودي، بعد أقل من يوم على إعلان ترامب، في تجمّع بولاية أوهايو، أن قوات بلاده ستنسحب قريباً جداً من سوريا، معتبراً أن الأطراف الأخرى ستهتم بالأمر هناك.