سقوط طائرة تجسس إسرائيلية جنوب لبنان

سقطت طائرة "تجسس" إسرائيلية من دون طيار، جنوبي لبنان، صباح اليوم السبت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (رسمية).

وأكدت الوكالة أن "طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار سقطت صباح اليوم بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان".

وبثت وسائل إعلام لبنانية صورا للطائرة الإسرائيلية، وتظهر عليها كتابات بالعبرية.

وعادة ما يشكو لبنان لمجلس الأمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لأجوائه.

وتعتبر السلطات اللبنانية أن هذه الخروقات هي بهدف التجسس والحصول على إحداثيات جوية.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيان الجمعة عن خرق طائرتين اسرائيليتين للأجواء اللبنانية لبعض الوقت.