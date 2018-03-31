قوات غصن الزيتون تفكك 650 عبوة ناسفة وتبطل مفعول 80 لغما في عفرين

فككت القوات المسلحة التركية 650 عبوة ناسفة و80 لغمًا في منطقة عفرين، شمالي سوريا، منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتشارك في عمليات تفكيك الألغام والمتفجرات فرق مختصة، ويتم خلالها استخدام كلاب بوليسية مدرّبة، فيما تقوم القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر بردم الأنفاق التي حفرها الإرهابيون في المنطقة.

وفي 24 مارس/ آذار الجاري، تمكنت قوات "غصن الزيتون" من تحرير كامل منطقة عفرين من الإرهابيين، بعد حوالي شهرين على انطلاق العملية، وشرعت في أعمال تمشيط وتفكيك مخلفاتهم، وتأمين عودة الأهالي.