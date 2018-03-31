مجلس الأمن يفشل في إدانة مذبحة "يوم الأرض" الفلسطينية

فشل مجلس الأمن الدولي في جلسته الطارئة التي عقدت فجر اليوم السبت، في التوصل الى نتيجة بشأن المذبحة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي الجمعة خلال فعاليات احتجاجية لفلسطينيين عزل في قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه طالب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بـ "إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحادث".

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، ومراقب فلسطين، رياض منصور وممثل الجامعة العربية ماجد عبد العزيز في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلسة، إن مشروع بيان رئاسي ستقوم الكويت بتوزيعه خلال أيام على أعضاء المجلس بشأن المذبحة الإسرائيلية.

وأوضح العتيبي أن مشروع البيان الرئاسي يتضمن إدانة مقتل أكثر من 15 فلسطينيا واصابة نحو الف آخرين ويطالب إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني كما يدعو مشروع البيان إلى إجراء تحقيق في الحادث وأن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها.

بدوره أعرب السفير الفلسطيني عن خيبة الأمل العميقة إزاء فشل مجلس الأمن في إدانة المذبحة، واتهم صراحة "الولايات المتحدة الأمريكية بإعاقة مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته".

وأردف قائلاً: "نشعر بخيبة أمل لأن المجلس أخفق في تحمل المسؤولية ولكننا سنستمر في العمل مع الكويت العضو العربي بالمجلس وأيضا مع بقية زملائنا حتى يضطلع المجلس بمسؤولياته ويدين المذبحة ويطالب بوقفها".

ورفض السفير الفلسطيني أن تقوم إسرائيل بإجراء مثل هذا التحقيق الذي "يتعين أن يكون حيادياً وذا مصداقية".

وقال ممثل الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنه يشعر بـ "الإحباط لفشل المجلس في التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين ".

واستهدف الجيش الإسرائيلي الجمعة، فعاليات احتجاجية لفلسطينيين عزل، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياءً للذكرى 42 لـ"يوم الأرض"، وسقط بسبب ذلك 15 شهيدا و1416 مصاباً.

وفي الضفة الغربية المحتلة، بلغ عدد المصابين الفلسطينيين 118 شخصاً، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة.