49 جريحاً فلسطينياً حصيلة اليوم الثاني من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي بغزة

ارتفع عدد المصابين برصاص الجيش الإسرائيلي، السبت، قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل، إلى 49 فلسطينياً.

وتأتي الحادثة غداة مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية، تجاه فلسطينيين عزل أمس الجمعة، بينما كانوا يحيون ذكرى "يوم الأرض"، أسفرت عن استشهاد 15 شخصاً وإصابة المئات.

وأعلن أشرف القدرة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، "إصابة 49 فلسطينيا بجراح متوسطة في الأقدام، برصاص الجيش الإسرائيلي، على الحدود الشرقية لكل من رفح وخانيونس ومدينة غزة"، وذلك بعدما قال في بيان سابق إن عدد المصابين 35.

ولليوم الثاني على التوالي، تجمّع العشرات من الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار "السلمية والشعبية"، لإحياء الذكرى الـ(42) ليوم الأرض.

وأمس الجمعة، اعتدت قوات الجيش الإسرائيلي، على تلك التجمعات السلمية، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينياً، وإصابة 1416 شخصاً.

و"يوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976؛ احتجاجا على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضٍ فلسطينية، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948.