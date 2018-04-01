فلسطين تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية حول "جرائم إسرائيل"

طالبت دولة فلسطين، اليوم الأحد، الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بشأن "الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرات الأرض".

جاء ذلك حسب ما ذكره السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح.

وأوضح السفير، أن بلاده تقدمت بمذكرة للجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، بخصوص جرائم إسرائيل واستخدامها القوة ضد المتظاهرين السلميين في مسيرات يوم الأرض.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجامعة العربية بشأن المذكرة، فيما لم تصدر الجامعة ردا رسميا حولها حتى الساعة 13:20 ت.غ.

وأمس السبت، قال دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، في بيان، إن إسرائيل تنفذ "مجازر وحشية" بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن "مسيرات العودة" تأكيد لرفض أية مساومات تمس اللاجئين.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل "مسؤولياته أمام ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

واعتدت قوات الجيش الإسرائيلي الجمعة على تجمعات فلسطينية سلمية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياء للذكرى الـ 42 لـ "يوم الأرض"، ما أدى إلى استشهاد 17، وإصابة 1479 شخصا.

وأمس السبت، نكّست السفارات الفلسطينية الأعلام على مقارها، تنفيذاً لإعلان الرئيس محمود عباس، يوم حداد وطني على أرواح شهداء الأرض.

"ويوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي.