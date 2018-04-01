مصرع 15 عاملا في قطاع النفط بالكويت اثر تصادم حافلتين

لقي 15 عاملا في القطاع النفطي الأحد مصرعهم اثر حادث اصطدام بين حافلتين كانتا تسيران في اتجاهين معاكسين، بالقرب من مقر شركة نفطية كويتية جنوب البلاد.

وقال مدير العلاقات العامة في الادارة العامة للإطفاء العقيد خليل الامير إن أغلب الضحايا يحملون جنسيات دول آسيوية ويعملون في شركة "برقان" النفطية.

من جهته، اعلن مدير العلاقات العامة في شركة نفط الكويت، محمد البصري ان سبعة من القتلى هم من الهنود، وخمسة من المصريين بالاضافة الى ثلاثة باكستانيين.

واصيب هنديان احدهما في حالة خطرة بالاضافة الى كويتي في الحادث.

ووقع الحادث قرب مقر الشركة على بعد حوالى 30 كلم جنوب العاصمة الكويتية.