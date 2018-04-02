إيقاف مذيع إسرائيلي عن العمل بعد احتجاجه على قتل متظاهرين فلسطينيين

أوقفت إذاعة الجيش الإسرائيلي مذيعاً عن العمل، بعد أن كتب منشوراً على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، يقول فيه إنه "يخجل من كونه إسرائيلياً"، تعقيباً على قتل الجيش متظاهرين فلسطينيين سلميين خلال مسيرة "يوم الأرض".

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن مدير الإذاعة شمعون إلكابيتز أصدر أمرًا بإيقاف المذيع كوبي ميدان عن العمل، بعد منشوره على "فيسبوك".

وأضاف الموقع أنه لم يعرف بعد فيما إذا كان الإيقاف مؤقتًا أو دائما.

من جهته، برر ميدان لمدير الإذاعة منشوره، بالقول إنه "لم يكن يعرف الحقائق كاملة بشأن أحداث غزة"، بحسب الموقع.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، فصرح للإذاعة بشأن توقيف المذيع بالقول: "إذا كان يشعر بالعار لكونه إسرائيليًا، عليه أن يغادر إذاعة الجيش ويستقيل".

واستقطبت "مسيرة العودة"، التي انطلقت الجمعة الماضية، لمناسبة "يوم الأرض" أنظار الأطراف الإقليمية العربية والإسلامية، والأطراف الدولية، تجاه قطاع غزة، وقضية اللاجئين الفلسطينيين.

ونددت تلك الأطراف باستهداف الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي، للمتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين شاركوا في تلك المسيرات، لإحياء ذكرى "يوم الأرض" على حدود غزة؛ ما أسفر عن مقتل 18 فلسطينياً وإصابة المئات.