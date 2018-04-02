الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا مسيرة العودة إلى 18

ارتفع عدد الشبان الفلسطينيين، في قطاع غزة، الذين قضوا في "مسيرة العودة"، الجمعة، إلى 18 مع وفاة شاب متأثراً بجراحه، اليوم الاثنين.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة الفلسطينية بغزة، إنّ، "الشاب فارس الرقب (29 عاماً) توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها يوم الجمعة الماضية، بعيار ناري في البطن، شرق مدينة خان يونس، جنوبي القطاع".

ويرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جرّاء العدوان الإسرائيلي على المتظاهرين، قرب السياج الفاصل، إلى 18.

كما بلغت عدد الإصابات في صفوف المتظاهرين، الذين يخرجون بشكل يومي قرب حدود غزة، منذ الجمعة الماضية، 1500، وفق الصحة الفلسطينية.

ولليوم الرابع على التوالي، يتجمّع عشرات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات "العودة" السلمية، لإحياء الذكرى الـ(42) ليوم الأرض.

"ويوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، سقط فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من تلك الأراضي.