القوات العراقية تحبط عملية تفجير خط لنقل النفط خطط لها تنظيم داعش

أحبطت قوات عراقية مشتركة هجوماً لتنظيم داعش الإرهابي استهدف تفجير خطاً لنقل النفط الخام من حقول محافظة كركوك (شمال) إلى مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين (شمال)، وفق ما قال مصدر عسكري عراقي، اليوم الاثنين.

وقال النقيب سعد محمد من قيادة عمليات صلاح الدين للأناضول، إن "وحدات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي تمكنت في وقت متأخر ليلة أمس من إحباط هجوم وشيك لتفجير خط نقل النفط الخام من حقول كركوك إلى مصفاة نفط بيجي".

وأعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في 29 يناير/ كانون ثاني الماضي، البدء بإعادة تأهيل مصفاة نفط بيجي شمالي محافظة صلاح الدين، مؤكدا بدء تشغيل إحدى وحدات المصفاة بطاقة 70 ألف برميل نفط يوميا نهاية العام الجاري.

وأوضح العقيد محمد أن "عناصر تنظيم داعش في المنطقة، زرعوا نحو 20 عبوة ناسفة محلية الصنع أسفل الأنبوب الناقل للنفط لمسافة أكثر من 500 مترا بهدف تفجيره". وزاد: "القوات الأمنية فككت جميع العبوات الناسفة من دون خسائر".

وبدأ تنظيم "داعش" مؤخراً شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم الإعلان الرسمي نهاية العام الماضي عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق نهاية العام الماضي، إلا أن القادة العسكريين العراقيين، يؤكدون أن التنظيم لا يزال يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.