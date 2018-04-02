بن سلمان: من حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش على أراضيهم

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنه يعتقد أن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش على أراضيهم.

وأضاف بن سلمان في مقابلة مع مجلة ذي اتلانتك الأمريكية، رداً على سؤال حول إذا ما كان يعتقد أن للإسرائيلين الحق في إقامة دولة قومية لهم "على أراضي أجدادهم"، أنه يعتقد أن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين امتلاك أراضيهم، شريطة إبرام اتفاقية سلام "لضمان استقرار الجميع".

وأعرب بن سلمان عن قلقه بسبب الأوضاع الحالية للمسجد الأقصى قائلاً " نشعر بقلق حيال المسجد الأقصى، وليس لدينا اعتراض على أي شعب آخر."

ووصفت المجلة تصريحات بن سلمان بأنها الأولى من نوعها إذ أن الاعتراف بأي نوع من "الحق" في أرض أسلاف اليهود كان خطًا أحمر لم يعبره أي زعيم عربي حتى الآن". على حد تعبير الصحيفة.

وأجري اللقاء قبل الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة أثناء مسيرة العودة الكبرى.

ويجري بن سلمان حالياً زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ التاسع عشر من مارس/ آذار الماضي، التقها خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدداً من المسؤولين الأمريكيين. كما زار العديد من المؤسسات والشركات الأمريكية.