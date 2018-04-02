غارات تركية تُدمر 8 مواقع لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

نفذت مقاتلات تركية غارات جوية على مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق، ودمرت 8 مواقع للمنظمة في منطقتي هاكورك وجبال قنديل .

وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، اليوم الاثنين، إن مقاتلات من القوات الجوية نفذت أمس غارات على مواقع لإرهابيي منظمة "بي كا كا" في منطقتي هاكورك وجبال قنديل شمالي العراق.

وأضاف البيان أن الغارات أسفرت عن تدمير ثمانية مواقع للإرهابيين شملت مخابئ، ومخازن أسلحة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.

جدير بالذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تتخذ من جبال قنديل في شمال العراق معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما تحتل 515 من القرى الكردية في شمال العراق بحسب ما أورده الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني.