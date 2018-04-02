مسلحون يشتبه في أنهم من "ي ب ك" يختطفون قيادياً كردياً والمعارضة السورية تندد

دهم مسلحون مجهولون يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم "ي ب ك/ ب ي د" الإرهابي منزل سياسي كردي في مدينة القامشلي واقتادوه إلى جهة مجهولة، في خطوة أدانها الائتلاف الوطني السوري المعارض، ومنظمات حقوقية.

وأدانت حركة الإصلاح الكردي، التي يشغل السياسي الكردي المختطف، فيصل يوسف، فيها منصب المنسق العام، إضافة إلى عضويته في رئاسة المجلس الوطني الكردي، وكذلك الائتلاف الوطني السوري اختطاف يوسف، في بيانين منفصلين.

وحمل الائتلاف "ميليشيا PYD المسؤولية الكاملة عن حياة الأستاذ فيصل، وأي مكروه يلحق به أو بأي من المناضلين الذين يتعرضون للتهديد أو أسرهم ورفاقهم".

وأشار الائتلاف إى إصدار "المليشيا الإرهابية تهديدات خطية ومُصوّرة بتصفية عضو الهيئة السياسية في الائتلاف فؤاد عليكو، وعضو هيئة التفاوض ورئيس المجلس الوطني الكردي السابق إبراهيم برو بسبب مواقفهم المناهضة للإرهاب وسلطة الأمر الواقع ودعمهم حرية السوريين وثورتهم".

كما طالب الائتلاف كافة الأطراف بوقف دعم تنظيم "ب ي د" الإرهابي بأي شكل من الأشكال، ومنعها من الاستمرار في أعمالها القمعية والإجرامية.