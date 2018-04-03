السجن وغرامة 133 ألف دولار عقوبة تنتظر المتجسسين على أزواجهم في السعودية

كشفت السعودية عن قانون جديد يعاقب الأزواج الذين يتجسّسون على هواتف أزواجهم بالسجن لمدة عام أو دفع غرامة قيمتها 500 ألف ريال (ما يعادل 133 ألف دولار)، أو بكليهما.

وبحسب ما أعلنت وزارة الإعلام والثقافة السعودية، في بيان الاثنين، فإن هذه العقوبات دخلت حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي في السعودية؛ كجزء من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يُجرّم مثل هذه الأعمال.

وتنصّ المادة الثالثة من القانون على أن "العقوبة تتراوح بين السجن لمدة لا تتجاوز العام وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال أو أي منهما"، في حال قام رجل أو زوجته بالتجسّس على الآخر من خلال هاتفه أو هاتفها النقّال.

وذكر البيان أن هذه الخطوة تأتي في مسعى من المملكة لـ "حماية الأخلاق والخصوصية"، كما تأتي ضمن مبادرة أوسع تهدف إلى تقوية حماية أمن المعلومات والمحافظة على حقوق مستخدمي الإنترنت، إلى جانب حماية خصوصية الأفراد والمجتمع.

وقال البيان: "على الأزواج الذين يخطّطون للتجسّس على هواتف شركائهم في السعودية التفكير أكثر من مرة، لأن هذا الأمر قد يكلفهم غرامة قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع عقوبة السجن لعام".

وتعدّ المملكة العربية السعودية من بين الدول الأكثر استخداماً لتطبيقات الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بعدد السكان، حيث قرّرت وزارة الداخلية العام الماضي، إنشاء وحدة خاصة برصد التجاوزات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ لرصد المتجاوزين للآداب العامة وتحويلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.